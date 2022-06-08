Актер Пускепалис поделился советом для знаменитостей, критикующих спецоперацию РФ на Украине

Советский и российский актер Сергей Пускепалис в одном из интервью высказался об артистах, певцах и прочих публичных персонах, критикующих проведение Россией спецоперации по защите Донбасса.
Пускепалис дал интервью изданию «БИЗНЕС Online», в котором поделился ценным советом для знаменитостей, нелестно высказывающимся о России и действиях Москвы по украинскому кризису.
«Я бы посоветовал им изучить вопрос, прежде чем высказываться. Тема спецоперации еще недостаточно исследована, и иногда наши ребята, подверженные эмоциональному восприятию мира, видят лишь первый слой», — рассказал Пускепалис.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.