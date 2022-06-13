Актер Пороховщиков пытался уговорить домработницу стать суррогатной матерью его ребенка

Звезда фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» актер Александр Пороховщиков долгое время прожил в браке с Ириной Жуковой. Однако пара чуть не рассталась из-за скандала с домработницей.
Пороховщиков долгое время мечтал о детях от Жуковой. Однако из-за возраста пара не могла себе позволить обзавестись потомством. Поэтому артист начал уговаривать собственную домработницу стать суррогатной матерью.
«Он сказал, что нашел женщину, достойную, чистую, здоровую, кто сможет родить ему ребенка. Получился скандал, они поругались — Ирина же вспыльчивая была — и Александр Шалвович попал в больницу с сердцем», — рассказала домработница в беседе с журналистами.
Женщина добавила, что ответила отказом актеру. Однако на этом скандалы в семье артистка не закончились. В 2021 году стало известно, что у Пороховщикова была внебрачная дочь Анна Степанова. Актер знал о ее существовании, но отказался принимать участие в жизни дочери.