Актер Пороховщиков пытался уговорить домработницу стать суррогатной матерью его ребенка

Женщина добавила, что ответила отказом актеру. Однако на этом скандалы в семье артистка не закончились. В 2021 году стало известно, что у Пороховщикова была внебрачная дочь Анна Степанова. Актер знал о ее существовании, но отказался принимать участие в жизни дочери.