Актер Петр Красилов развелся с женой ради романа со студенткой

«Просто тогда мне было тяжело решиться на какой-либо встречный шаг, потому что у меня была жена и ребенок. Но через какое-то время я понял, что не могу и не хочу обманывать ни Наташу, мою бывшую жену, ни Ирину, и во всем им признался», — цитирует его StarHit.