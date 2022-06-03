Актер Петр Красилов развелся с женой ради романа со студенткой

Звезда сериала «Бедная Настя» Петр Красилов расстался с супругой Натальей Селивановой ради романтической связи со студенткой. Артист признался, что ему было тяжело решиться на этот шаг.
Селиванова заявила, что ни разу серьезно не ссорилась с Красиловым. Однако позже в их семейной жизни все изменилось.
Основной причиной проблем в паре стало знакомство артиста с коллегой. Ирина Шебеко тогда училась на третьем курсе и регулярно участвовала в репетициях с актером.
«Просто тогда мне было тяжело решиться на какой-либо встречный шаг, потому что у меня была жена и ребенок. Но через какое-то время я понял, что не могу и не хочу обманывать ни Наташу, мою бывшую жену, ни Ирину, и во всем им признался», — цитирует его StarHit.
Красилова редко можно увидеть на светских мероприятиях или в кино. Вот уже несколько лет он работает в театре.