Актер Павел Майков считает сериал «Бригада» преступлением перед Россией

Актер Павел Майков заявил о вреде сериала «Бригада» для России, а также раскритиковал своего коллегу Сергея Безрукова.
Звезда «Бригады» прокомментировал свое участие в сериале. По его словам, популярная криминальная драма принесла России больше вреда, чем пользы и является преступлением перед страной.
«Конечно, вреда. Причем огромного. «Бригада» —это преступление перед Россией, в котором я участвовал», — сказал актер в беседе с журналистами «Экспресс газеты».
Он также напомнил об участии в сериале Безрукова, который после сыграл Иисуса Христа. Артист отметил, что после съемок в «Бригаде» он бы никогда не стал исполнять роль святого на телеэкране.