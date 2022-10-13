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Актер Павел Майков считает сериал «Бригада» преступлением перед Россией

Актер Павел Майков считает сериал «Бригада» преступлением перед Россией
кадр из сериала “контакт”

Актер Павел Майков заявил о вреде сериала «Бригада» для России, а также раскритиковал своего коллегу Сергея Безрукова.

Звезда «Бригады» прокомментировал свое участие в сериале. По его словам, популярная криминальная драма принесла России больше вреда, чем пользы и является преступлением перед страной.

«Конечно, вреда. Причем огромного. «Бригада» —это преступление перед Россией, в котором я участвовал», — сказал актер в беседе с журналистами «Экспресс газеты».

Он также напомнил об участии в сериале Безрукова, который после сыграл Иисуса Христа. Артист отметил, что после съемок в «Бригаде» он бы никогда не стал исполнять роль святого на телеэкране.

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RusNewsToday24
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