Актер Пашутин объяснил, почему Джигарханян всегда сам оплачивал общий счет в ресторане

Актер Александр Пашутин рассказал, почему его коллега Армен Джигарханян самостоятельно закрывал общий счет в ресторане. Он вспомнил, как познакомился с артистом.
Знакомство Пашутина и Джигарханяна произошло в Юрмале на съемках фильма «Премия». На тех кинопробах приняли участие Светлана Крючкова, Иван Ургант и другие актеры.
Артист вспомнил, что после работы любил ходить с ныне покойным коллегой в ресторан. Именно Джигарханян предпочитал оплачивать совместные счета.
«Он говорил: «Когда будешь зарабатывать столько, сколько я, тогда и поговорим». Всегда за меня платил, мне было так неудобно! Но я потом тоже платил за начинающих актеров», — поделился Пашутин в интервью для «АиФ».
Джигарханян скончался в ноябре 2020 года. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.