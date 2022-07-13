Новости0

Актер Пашутин объяснил, почему Джигарханян всегда сам оплачивал общий счет в ресторане

Актер Пашутин объяснил, почему Джигарханян всегда сам оплачивал общий счет в ресторане
Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Актер Александр Пашутин рассказал, почему его коллега Армен Джигарханян самостоятельно закрывал общий счет в ресторане. Он вспомнил, как познакомился с артистом. 

Знакомство Пашутина и Джигарханяна произошло в Юрмале на съемках фильма «Премия». На тех кинопробах приняли участие Светлана Крючкова, Иван Ургант и другие актеры. 

Артист вспомнил, что после работы любил ходить с ныне покойным коллегой в ресторан. Именно Джигарханян предпочитал оплачивать совместные счета. 

«Он говорил: «Когда будешь зарабатывать столько, сколько я, тогда и поговорим». Всегда за меня платил, мне было так неудобно! Но я потом тоже платил за начинающих актеров», — поделился Пашутин в интервью для «АиФ». 

Джигарханян скончался в ноябре 2020 года. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.

актер джигарханян пашутин
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.