Актер Панин признался, что живет в Испании на последние заработанные в России деньги

«Но я все равно приезжал, все равно зарабатывал какие-то деньги, которых мне хватало на определенный период времени. Потом я возвращался в Испанию, жил. Снова уезжал в Россию — работал пару дней там, и мне этих денег хватало. Конечно, я не могу уже себе позволить в материальном плане то, что мог 10 лет назад, но на жизнь нам хватало», — рассказал звезда «Жмурок».