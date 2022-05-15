Актер Панин признался, что живет в Испании на последние заработанные в России деньги

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Скандально известный актер Алексей Панин пожаловался на то, что уже не так востребован в России, как раньше.
Если в прошлом Панину было достаточно лишь пару дней провести на съемках в родной стране, чтобы долгое время не думать о заработке, то сейчас его преследуют финансовые проблемы.
Несмотря ни на что, он периодически возвращался в Россию, чтобы заработать себе на жизнь в Испании, однако, как признался актер, «в последние годы у него не было в России столько работы, как на протяжении 15 лет».
«Но я все равно приезжал, все равно зарабатывал какие-то деньги, которых мне хватало на определенный период времени. Потом я возвращался в Испанию, жил. Снова уезжал в Россию — работал пару дней там, и мне этих денег хватало. Конечно, я не могу уже себе позволить в материальном плане то, что мог 10 лет назад, но на жизнь нам хватало», — рассказал звезда «Жмурок».
Однако теперь Панин вряд ли продолжить зарабатывать себе на жизнь благодаря России. Артист неоднократно негативно высказывался в адрес страны и выступал против действий правительства РФ. Недавно он также сделал несколько оскорбительных заявлений о Дне Победы.