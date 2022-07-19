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Актер Оскар Кучера резко высказался о внесении Машкова и Безрукова в санкционный список ЕС

Актер Оскар Кучера резко высказался о внесении Машкова и Безрукова в санкционный список ЕС
globallookpress/Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Известный телеведущий и актер Оскар Кучера прокомментировал внесение в санкционный список ЕС артистов Владимира Машкова и Сергея Безрукова.

«Мои товарищи и коллеги вошли в новый санкционный список ЕС…Нет, братцы, этим ребятам точно заняться больше нечем», — написал Кучера в социальной сети.

Напомним, что о том, что российские артисты попали в проект нового санкционного списка Евросоюза сообщило издание EUobserver.

Отмечается, что помимо этого, в санкционный список войдет мотоклуб «Ночные волки», включая главу организации Александра Залдостанова.

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RusNewsToday24
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