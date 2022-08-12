Актер Оскар Кучера признался, что с нетерпением ждет возвращения Урганта на экраны

Раскритиковавший спецоперацию шоумен Иван Ургант вызвал большую волну общественного недовольства. Даже коллеги начали негативно относиться к артисту, однако были и те, кто не стал отворачиваться от него. Так, актер Оскар Кучера с нетерпением ждет возвращения Урганта на экраны в любом формате, передает портал News.
«Я всегда рад видеть Ивана и телеведущим, и ведущим какого-то шоу, и как киноактера. Поэтому всегда радует. Мне нравится, что Ваня делает», — высказался Кучера.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Иван Ургант рассказал о тяжелой жизни в видеообращении к россиянам.