Актер Оскар Кучера признался, что с нетерпением ждет возвращения Урганта на экраны

Раскритиковавший спецоперацию шоумен Иван Ургант вызвал большую волну общественного недовольства. Даже коллеги начали негативно относиться к артисту, однако были и те, кто не стал отворачиваться от него. Так, актер Оскар Кучера с нетерпением ждет возвращения Урганта на экраны в любом формате, передает портал News.