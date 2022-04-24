Актер Михаил Горевой рассказал об изменении образа русских в западном кинематографе

По словам артиста, раньше на западе русских представляли как глупых врагов. Этот образ сохранился в кинематографе со времен холодной войны. Однако со временем он изменился. Горевой привел в пример ленту «Умри, но не сейчас» — 20-й фильм об агенте британских спецслужб Джеймсе Бонде, где ему дали роль талантливого персонажа.