Актер Михаил Горевой рассказал об изменении образа русских в западном кинематографе

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Советский и российский актер Михаил Горевой, снявшийся в нескольких зарубежных фильмах, рассказал, как изменился образ русского человека в западном кино.
По словам артиста, раньше на западе русских представляли как глупых врагов. Этот образ сохранился в кинематографе со времен холодной войны. Однако со временем он изменился. Горевой привел в пример ленту «Умри, но не сейчас» — 20-й фильм об агенте британских спецслужб Джеймсе Бонде, где ему дали роль талантливого персонажа.
«Я там был ученый немножко сумасшедший, который выдумал потрясающую штукенцию, которая летала всех убивала. Я недурно говорю по-английски, а мне предлагалось говорить с очень тяжелым акцентом», — цитируют актера «Известия».
Стоит отметить, что за свою жизнь Горевой принял участие в 20 голливудских боевиках. Самые известные фильмы с его участием — «Самолет президента», «Роллербол», «Шпионка», «Плохие парни 2» и многие другие.