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    Актер Мигицко рассказал о работе над сериалом «Тест на беременность» с Орбакайте

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Актер Мигицко рассказал о работе над сериалом «Тест на беременность» с Орбакайте

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    Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press

    Советский и российский актер Сергей Мигицко поделился подробностями о съемочном процессе сериала «Тест на беременность».

    В проекте Первого канала народный артист России сыграл врача-анестезиолога Александра Донцова. В преддверии завершения работы над третьим сезоном Мигицко рассказал о съемках «Теста на беременность» с присоединившейся к актерскому составу певицей Кристиной Орбакайте.

    «В третьем сезоне в наш актерский ансамбль органично влилась Кристина Орбакайте. Она не требовала особого внимания, терпела, хотя снимали мы далеко не в пряничных условиях. Один раз ей вообще всю смену пришлось пролежать в операционной. Так что можно сказать, что у нас сложилась настоящая семья единомышленников», — цитирует актера «Петербургский дневник».

    Напомним, первый сезон сериала «Тест на беременность» вышел в 2014 году. Помимо Мигицко, в съемках приняли участие актеры Светлана Иванова, Кирилл Гребенщиков, Данила Дунаев и другие знаменитости.

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