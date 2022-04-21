Актер Мигицко рассказал о работе над сериалом «Тест на беременность» с Орбакайте

«В третьем сезоне в наш актерский ансамбль органично влилась Кристина Орбакайте. Она не требовала особого внимания, терпела, хотя снимали мы далеко не в пряничных условиях. Один раз ей вообще всю смену пришлось пролежать в операционной. Так что можно сказать, что у нас сложилась настоящая семья единомышленников», — цитирует актера «Петербургский дневник».