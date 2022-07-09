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Актер Манучаров назвал причину критики в адрес шоумена Александра Гудкова

Актер Манучаров назвал причину критики в адрес шоумена Александра Гудкова
prt scr youtube.com/LABELCOM

Телеведущий и актер Вячеслав Манучаров уточнил свои недавние высказывания об Александре Гудкове, прозвучавшие во время интервью Яне Поплавской.

Манучаров ранее заявил, что Гудков делает героев из маньяков и на пару со сбежавшим из России юмористом Максимом Галкиным мнит себя «совестью нации».

«Любовь к ****** — личное дело каждого. Тянет — пожалуйста, наслаждайся. Но, если уж ты твердо решил занять место главного производителя треша и маргинального шлака, будь последователен. Не надо притворяться Чаадаевым, стоя в плаще на голое тело», — добавил Манучаров в своем Telegram-канале.

После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.

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RusNewsToday24
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