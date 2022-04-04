Актер Юрий Назаров заявил о приставаниях Владимира Машкова к его дочери

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Российский актер Юрий Назаров обвинил коллегу Владимира Машкова в неподобающем поведении. Выяснилось, что художественный руководитель Московского театра Олега Табакова приставал к его дочери.
Назаров принял участие в YouTube-программе «Антонимы», ведущим которой является Антон Красовский. В рамках шоу артист признался, что его коллега превышал свои должностные полномочия в корыстных целях. Об этом он узнал от дочери.
«Про Машкова слыхал самое нехорошее, и это не слухи. Дочь моя родная… Врал, завлекал своим положением», — признался он.
Ранее Машков попросил дочь Марию вернуться в Россию из США. Однако актриса не стала слушаться родственника и осталась в Америке.
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