Актер из сериала «Друзья» Майк Хагерти скончался в возрасте 67 лет

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
В США в возрасте 67 лет скончался известный ролями в комедийных сериалах актер Майк Хагерти. Об этом сообщила коллега артиста Бриджит Эверетт.
Причина смерти Хагерти не сообщается, актер не дожил до 68-летия четыре дня. Российским зрителям артист известен ролью управляющего домом мистера Тригера в популярном сериале «Друзья».
Ранее на 79-м году жизни умер легенда модной фотографии Патрик Демаршелье. Фотограф с 1975 года жил в Нью-Йорке и работал для самых известных американских, французских и британских журналов, которые связаны с миром моды.
загрузка...