Актер Ивар Калныньш заявил о прекращении всех отношений с Россией

Латвийский актер Ивар Калныньш сообщил, что прекращает все отношения с Россией на фоне специальной операции на Украине. Примечательно, что артист на протяжении долгого времени хранил молчание.
Калныньш отметил, что его многие проекты были связаны с Украиной. Однако сейчас сниматься на ее территории невозможно.
«У меня более половины проектов, в которых я участвую вне Латвии, связаны с Украиной. Конечно, теперь проекты с украинцами приостановлены, потому что физически невозможно… С Россией я закончил все отношения», — цитируют актера «Аргументы недели».
Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. О ее проведении сообщил лидер государства Владимир Путин.
Вскоре многие артисты покинули российскую территорию. В их числе оказались певицы Алла Пугачева и Земфира, актрисы Рената Литвинова и Чулпан Хаматова, музыкант Андрей Макаревич, шоумен Максим Галкин и многие другие.