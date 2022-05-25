Новости0

Актер Ивар Калныньш заявил о прекращении всех отношений с Россией

Актер Ивар Калныньш заявил о прекращении всех отношений с Россией
Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

Латвийский актер Ивар Калныньш сообщил, что прекращает все отношения с Россией на фоне специальной операции на Украине. Примечательно, что артист на протяжении долгого времени хранил молчание. 

Калныньш отметил, что его многие проекты были связаны с Украиной. Однако сейчас сниматься на ее территории невозможно. 

«У меня более половины проектов, в которых я участвую вне Латвии, связаны с Украиной. Конечно, теперь проекты с украинцами приостановлены, потому что физически невозможно… С Россией я закончил все отношения», —  цитируют актера «Аргументы недели».  

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. О ее проведении сообщил лидер государства Владимир Путин. 

Вскоре многие артисты покинули российскую территорию. В их числе оказались певицы Алла Пугачева и Земфира, актрисы Рената Литвинова и Чулпан Хаматова, музыкант Андрей Макаревич, шоумен Максим Галкин и многие другие. 

актер калныньш спецоперация
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.