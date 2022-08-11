Актер Иван Краско рассказал, что причиной ссор с покойным сыном Андреем был алкоголь

Советский и российский актер Иван Краско рассказал о том, что у него с покойным сыном Андреем часто происходили ссоры на фоне злоупотребления наследником алкоголем, передает портал Prozvezd.
«Андрюшку несло! Когда он стал востребованным артистом, то брался за все роли. Он не мог насытиться работой, которой у него долго не было. Организм не выдерживал нагрузок алкоголем», — рассказал Краско-старший.
Артист уточнил, что, несмотря на порок, его сын успел добиться поставленных целей за свою не столь длительную жизнь, а именно построить дом и купить машину.
Источник отметил, что актер Андрей Краско скончался в 2006 году на 49-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.