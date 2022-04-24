Актер Игорь Петренко появился с супругой и тремя детьми на кинопремьере в Москве

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Актер Игорь Петренко оказался в числе многих звезд,
которые посетили премьеру мультфильма «Бука. Мое любимое чудище» в Москве.
Артист появился на мероприятии не один, вместе с ним
была его молодая супруга Кристина Бродская и три дочери. Девочки были одеты в
сочетающиеся розовые наряды и вместе с родителями позировали перед камерами
фотографов.
Петренко женился на Бродской в 2016 году, звездная
пара уже воспитывала старшую дочь Софию-Каролину. Позже у них появились еще две
дочки — Мария и Ева.
Кинопремьеру посетили и другие российские
знаменитости. Актриса Ольга Кабо привела посмотреть мультфильм своего сына
Виктора, также не мероприятии были замечены артисты Алексей Чадов, Агата
Муцениеце, Юлия Барановская и другие.
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