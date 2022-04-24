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    Актер Игорь Петренко появился с супругой и тремя детьми на кинопремьере в Москве

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Актер Игорь Петренко появился с супругой и тремя детьми на кинопремьере в Москве

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    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Актер Игорь Петренко оказался в числе многих звезд,
    которые посетили премьеру мультфильма «Бука. Мое любимое чудище» в Москве.

    Артист появился на мероприятии не один, вместе с ним
    была его молодая супруга Кристина Бродская и три дочери. Девочки были одеты в
    сочетающиеся розовые наряды и вместе с родителями позировали перед камерами
    фотографов.

    Петренко женился на Бродской в 2016 году, звездная
    пара уже воспитывала старшую дочь Софию-Каролину. Позже у них появились еще две
    дочки — Мария и Ева.

    Кинопремьеру посетили и другие российские
    знаменитости. Актриса Ольга Кабо привела посмотреть мультфильм своего сына
    Виктора, также не мероприятии были замечены артисты Алексей Чадов, Агата
    Муцениеце, Юлия Барановская и другие.

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