Актер Георгий Тесля-Герасимов рассказал о важности творчества на передовой

«В событиях, которые сейчас происходят, всегда есть место творчеству. Это может быть все что угодно: песня, музыка, спектакль. Пусть это будет даже просто не совсем профессиональная самодеятельность. Но это должно быть. Это очень важно. Это взаимосвязь с народом, с бойцами, которые на передовой», — указал артист.