Актер Георгий Тесля-Герасимов рассказал о важности творчества на передовой

Актер Георгий Тесля-Герасимов принимает непосредственное участие в боевых действиях на территории Донбасса. В авторской колонке для Федерального агентства новостей артист объяснил, что даже в такой ситуации должно оставаться место для искусства.
По его словам, сейчас очень важно не потерять связь с творчеством. Поэтому, даже находясь на передовой, Тесля-Герасимов продолжает сочинять песни и писать стихотворения.
«В событиях, которые сейчас происходят, всегда есть место творчеству. Это может быть все что угодно: песня, музыка, спектакль. Пусть это будет даже просто не совсем профессиональная самодеятельность. Но это должно быть. Это очень важно. Это взаимосвязь с народом, с бойцами, которые на передовой», — указал артист.
В конце он поделился одним из своих новых стихотворений «Осенний часовой». Произведение было написано, когда Тесля-Герасимов стоял в ночном карауле и наблюдал за проглядывающей сквозь ветки ореха луной.
В тексте говорится о том, как во время службы часовой из «неумехи» превращается в «умеху». При этом актер выразил надежду на то, что в будущем его стихи переложат на музыку.