Актер Епифанцев назвал пиаром тайный брак Прилучного и Брутян

Актер Владимир Епифанцев считает брак Прилучного с Зепюр Брутян пиаром для продвижения нового проекта.
Недавно в СМИ появилась информация, что Павел Прилучный тайно женился на актрисе Брутян, с которой снимается в сериале «Клетка». При этом сам актер опровергать слухи не стал, и даже начал выкладывать в Сеть совместные фото с Зепюр, что еще больше укрепило поклонников в правдивости информации о браке.
Однако, по словам актера Владимира Епифанцева, который также принимает участие в съемках сериала «Клетка», Прилучный не женат. Он предположил, что это блогеры его поженили, а лишний пиар Павлу не помешает, поэтому «он и интригует».
По мнению Епифанцева, что документы, якобы подтверждающие брак, просто рисованные. Актер отметил, что в настоящее время Прилучному вообще не нужны какие бы то ни было супружеские отношения.
Ранее СМИ писали, что актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян вместе отдыхают в Маврикии. Знаменитости поселились в номере, стоимость суточной аренды которого составила 500 долларов.