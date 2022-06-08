Актер Епифанцев назвал пиаром тайный брак Прилучного и Брутян

Недавно в СМИ появилась информация, что Павел Прилучный тайно женился на актрисе Брутян, с которой снимается в сериале «Клетка». При этом сам актер опровергать слухи не стал, и даже начал выкладывать в Сеть совместные фото с Зепюр, что еще больше укрепило поклонников в правдивости информации о браке.