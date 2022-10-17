Актер Ефим Шифрин снялся топлес в бассейне

Российский актер и юморист Ефим Шифрин продолжает привлекать внимание публики своей отличной физической формой. Артист порадовал фолловеров новым снимком в бассейне, на котором предстал с обнаженным торсом.
Многие российские ток-шоу приглашают Шифрина в качестве гостя и просят раскрыл секрет его здоровья. Самому артисту подобные приглашения надоедают и не вызывают ничего, кроме раздражения.
«Всё боюсь, что нарвутся на меня в ту минуту, когда я гневаюсь. Не знают, какой я в гневе страшный. Выздоравливаю сразу. Исцеляюсь мигом от всего», – отметил актер в личном микроблоге.
Публикацию Шифрин сопроводил снимком, на котором запечатлен с неизвестным мужчиной. Оба стоят топлес у бассейна, демонстрируя внушительную мускулатуру.
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