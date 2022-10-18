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Актер Долинский переживает из-за невозможности отдохнуть в своем особняке в Испании

Актер Долинский переживает из-за невозможности отдохнуть в своем особняке в Испании
Global Look Press | Anatoly Lomohov

Актер Владимир Долинский в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ рассказал, что у него есть особняк в Испании. Актер признался, что переживает из-за невозможности проводить там время.

Долинский рассказал, что раньше летал в Испанию по три раза в год и отдыхал в своем особняке. Сейчас он вынужден сдавать свой особняк в аренду.

«Брали мы в своё время готовый дом. Вторичное жилье. С ремонтом, мебелью, картинками. В Испании у меня друг живет через несколько домов. Он нашёл постояльцев в мой особняк. Сам следит за порядком», — рассказал Долинский.

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