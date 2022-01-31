Актер Борис Щербаков вновь госпитализирован с COVID-19

Народный артист России Борис Щербаков был доставлен в одну из столичных больниц. Медики обнаружили у актера коронавирусную инфекцию.

По данным Telegram-канала Mash, врачи сейчас оценивают состояние артиста как средней степени тяжести. Но при этом у него не была выявлена пневмония. Щербаков может самостоятельно дышать, а уровень сатурации составляет 99%.

Актер в прошлом году дважды попадал в больницу с пневмонией. Тогда его состояние осложнялось проблемами с сердцем и прочими сопутствующими заболеваниями.

Борис Щербаков известен по фильмам «Воскресный папа», «Криминальный квартет», «Слушать в отсеках», «Поклонник» и «Хочу в тюрьму». Он участвовал в постановках МХАТ имени Чехова и Московского Нового драматического театра.

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