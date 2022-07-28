Актер Балуев впервые вышел на связь после слухов о болезни

Известный российский актер Александр Балуев впервые вышел на связь на фоне появившихся в Сети слухов о якобы имеющейся у него болезни.
В беседе с журналистами издания Blitz+ артист признался, почему он не появляется на публике. Балуев рассказал, что никакого заболевания у него нет, просто он усердно работает у в театре, а также принимает участие в съемках фильмов.
«Я не брал отпуск. Снимаюсь так же. просто так получается – информационная дыра. В общем-то у меня все хорошо. Планируется выход новых лент – вы о них скоро узнаете», – заявил он.