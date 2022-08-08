Актер Андрей Соколов рассказал, что думает об отъезде Пугачевой из России

Советский и российский актер Андрей Соколов заявил, что с уважением относится к Алле Пугачевой. Он также подчеркнул, что в вопросе звезд, прокинувших Россию, нельзя всех грести под одну гребенку, передает «СтарХит».
«Я с огромным уважением отношусь к Алле Борисовне, мы знакомы, но понимаю, что в то время, когда летят снаряды, не до сантиментов. Ведь если разбираться детально, то все живые люди, кто-то мог и правда по-человечески испугаться», — пояснил артист.
Также Соколов добавил, что продолжает поддерживать общение со многими артистами, которые покинули Россию.
«Я категорически против того, чтобы всех уехавших из России публичных людей ставить в один ряд», — подчеркнул он.