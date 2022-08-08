Актер Андрей Соколов рассказал, что думает об отъезде Пугачевой из России

«Я с огромным уважением отношусь к Алле Борисовне, мы знакомы, но понимаю, что в то время, когда летят снаряды, не до сантиментов. Ведь если разбираться детально, то все живые люди, кто-то мог и правда по-человечески испугаться», — пояснил артист.