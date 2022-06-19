Актер Анатолий Руденко вспомнил, как мать рассказала ему о биологическом отце

Актер театра и кино Анатолий Руденко заявил, что не ожидал узнать правду о своем настоящем биологическом отце.
Руденко узнал правду о родители около десяти лет назад. Однако так и не смог наладить с ним контакт. Оказалось, что им является актер Александр Мартынов, известный по ролям в фильмах «Кин-дза-дза!» и «Военно-полевой роман».
«Меня огорошили, мама сказала: «Сынок, ты уже взрослый, я не могу тебе не открыть эту тайну», — сообщил Руденко в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Актер признался, что мать шокировала его новостью о биологическом отце. После этого Руденко еще долго не наводил о нем никаких справок и до сих пор не решился познакомиться.