Актер Анатолий Руденко не сожалеет об эгоистичном расставании с Татьяной Арнтгольц

Руденко отметил, что в силу молодого возраста на момент отношений с Арнтгольц в нем превалировал эгоизм. Молодой человек оказался не готов к серьезной любовной истории, именно поэтому в один день решил спровоцировать конфликт. Ссора повлекла за собой расставание.