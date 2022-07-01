Актер Анатолий Руденко не сожалеет об эгоистичном расставании с Татьяной Арнтгольц

Российский актер Анатолий Руденко признался, что его расставание с артисткой Татьяной Арнтгольц было эгоистичным. Он не был готов к построению серьезных отношений, поэтому специально инициировал разрыв.
Руденко отметил, что в силу молодого возраста на момент отношений с Арнтгольц в нем превалировал эгоизм. Молодой человек оказался не готов к серьезной любовной истории, именно поэтому в один день решил спровоцировать конфликт. Ссора повлекла за собой расставание.
«Может, это было некрасиво, но я считаю, что правильно. Думаю, что мы бы все равно не смогли жить вместе и рано или поздно расстались», – честно признался Руденко в одном из интервью.
Напомним, Руденко и Арнтгольц состояли в отношениях около двух лет в начале нулевых. Актеры познакомились на съемках сериала «Простые истины». На данный момент Руденко женат на артистке Елене Дудиной – пара воспитывает дочь Милену. Арнтгольц же вышла замуж за звезду сериала «Кухня» Марка Богатырева, в браке у влюбленных родился сын Данила.