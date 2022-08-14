Актер Анатолий Белый может получить проблемы с работой после отъезда из России

Актер театра МХТ имени Чехова Анатолий Белый, сбежавший из России в Израиль, может столкнуться с проблемами с работой в другой стране. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Как заявил сам актер, он не хотел подводить своих товарищей по коллективу, поэтому сообщил о отъезде из России в конце театрального сезона.
В настоящее время он находится в Израиле, где живут его родители. Более тог, как пишет источник, он хочет поехать в Прибалтику, чтобы выступить Чулпан Хаматовой, которая также сбежала из РФ после начала спецоперации по защите республик Донбасса.
Вместе с этим Белый ведет переговоры с несколькими театрами, сейчас он выступает в спектаклях, где присутствует русский язык. В случае если он не выучит иврит, то это грозит тем, что не сможет устроить ни в один израильский театр.