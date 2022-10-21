Актер Альшанский ушел из жизни, не успев попрощаться с семьей

Известно, что артист вводил в позвоночник стволовые клетки, желая замедлить процесс старения. Однако препарат ухудшил состояние здоровья актера. Альшанский умер на кухне с телефоном, на котором осталось неотправленное SMS. Об этом сообщил «СтарХит».