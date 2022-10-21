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Актер Альшанский ушел из жизни, не успев попрощаться с семьей

Актер Альшанский ушел из жизни, не успев попрощаться с семьей
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Актер Виталий Альшанский не успел отправить прощальное SMS крестной Элеоноре Шашковой перед смертью.

Известно, что артист вводил в позвоночник стволовые клетки, желая замедлить процесс старения. Однако препарат ухудшил состояние здоровья актера. Альшанский умер на кухне с телефоном, на котором осталось неотправленное SMS. Об этом сообщил «СтарХит».

«Потом мне его прочитали, я со смартфонами не в дружбе. Самые ласковые слова написал. Как прощался со мной», — рассказала Шашкова.

Альшанский скончался в возрасте 52 лет в своей квартире в Москве 2 февраля 2021 года.

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RusNewsToday24
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