Актер Алексей Панин заявил о готовности «сжечь российский паспорт»

Перебравшийся из России в Испанию некогда популярный актер Алексей Панин вновь заявил, что ему стыдно, что он русский.
Журналист Сергей Ивахненко в комментарии порталу Solenka.info напомнил о реальном отношении Панина к своей родине и россиянам на фоне спецоперации.
Он рассказал, что несколько дней назад Панин вновь на публику извинился перед украинцами, заявив, что ему стыдно, что он русский. Более того, добавил Ивахненко, актер якобы больше готов не сниматься в российских проектах и фильмах и даже может «сжечь российский паспорт».