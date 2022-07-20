Актер Алексей Панин заявил о готовности «сжечь российский паспорт»

Он рассказал, что несколько дней назад Панин вновь на публику извинился перед украинцами, заявив, что ему стыдно, что он русский. Более того, добавил Ивахненко, актер якобы больше готов не сниматься в российских проектах и фильмах и даже может «сжечь российский паспорт».