Актер Алексей Панин призвал игнорировать концерт украинской группы «Океан Эльзы»

Известный актер Алексей Панин уже несколько лет проживает в Испании. Артист всегда отличался резкими заявлениями и на этот раз жестко высказался в адрес украинской группы «Океан Ельзи».
В своем Telegram-канале артист рассказал, что директор солиста украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука грубо ответил ему. Не стерпев обиды, Панин обратился к поклонникам и призвал их игнорировать выступление музыкального коллектива.
«Меня послали! Меня, которого потерял всю свою работу. Ребята, пожалуйста, не ходите на концерт группы «Океан Эльзы», — написал Панин.
Актер отметил, что что номер телефона солиста группы ему дала Верка Сердючка и попросил подписчиков не ходить на концерт.