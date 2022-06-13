Актер Алексей Панин оскорбил россиян для украинских СМИ

Актер Андрей Панин в очередной раз нелестно высказался о россиянах. Так, давая интервью украинским СМИ, Панин разделил граждан России на несколько категорий, заявив, что «неравнодушные» люди есть, однако их очень немного.
«Одни — мерзавцы, другие — подлецы, третьи — преступники, четвертые – идиоты. Естественно, есть люди неравнодушные, и те, которые против, и те, которые сопереживают. И люди, которые что-то говорят, но их ничтожно мало», — выплеснул очередную порцию негатива Панин.
По словам актера, его в России могут посадить в тюрьму за критические высказывания в адрес Родины и земляков, однако возвращаться из Испании он не собирается.
Спецоперация Вооруженных сил России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целью являются демилитаризация и денацификация этой страны, а также помощь жителям Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся геноциду и издевательствам со стороны киевского режима. Звезды российского шоу-бизнеса раскололись. Одни поддержали специальную операцию, а другие покинули Россию и заявили, что стыдятся своей национальности.