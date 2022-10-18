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Актер Александр Яцко пожалел об участии в ток-шоу Бориса Корчевникова

Актер Александр Яцко пожалел об участии в ток-шоу Бориса Корчевникова
Дегустация Личности \ youtube.com

Актер Александр Яцко рассказал о причинах нежелания участвовать в ток-шоу, за которые платят немалые гонорары. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Знаменитость вспомнила, что однажды он побывал на программе у Андрея Малахова. Темой эфира стал новый сериал, но за время съемок актер почти ничего не сказал.

Позже Яцко решил еще раз попробовать, но на этот раз пришел к Борису Корчевникову. По его словам, он шел в ожидании одного, но получил другое.

«Журналисты на этих передачах — очень хитрые. Такие сети расставляют! Дело не в гонорарах, а в этих сетях», — объяснил он.

Интервьюер газеты отметил, что зрители программы узнали о нем много интересного, в частности, о том, что Яцко — хороший отец. Артист согласился с этим.

александр яцко корчевников ток-шоу
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