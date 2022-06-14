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Актер Александр Пашутин впервые высказался о ситуации на Украине

Актер Александр Пашутин впервые высказался о ситуации на Украине
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Народный артист России Александр Пашутин заявил, что происходящее на Украине напоминает ему то, что было во времена Второй мировой войны, сообщают «Аргументы и Факты».

«Я родился в Великую Отечественную, и два года моей жизни выпали на военное время. Сегодня ситуация в мире очень напоминает мне все то, что было в 1940-е. Сейчас на нас тоже, как и тогда, напала целая свора», — рассказал артист.

Александр Пашутин является рекордсменом российского кинематографа. Артист работал с такими режиссерами, как Эльдар Рязанов, Никита Михалков, Андрей Кончаловский и Светлана Дружинина — в его фильмографии свыше 200 ролей.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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