Актер Александр Пашутин впервые высказался о ситуации на Украине

Народный артист России Александр Пашутин заявил, что происходящее на Украине напоминает ему то, что было во времена Второй мировой войны, сообщают «Аргументы и Факты».
«Я родился в Великую Отечественную, и два года моей жизни выпали на военное время. Сегодня ситуация в мире очень напоминает мне все то, что было в 1940-е. Сейчас на нас тоже, как и тогда, напала целая свора», — рассказал артист.
Александр Пашутин является рекордсменом российского кинематографа. Артист работал с такими режиссерами, как Эльдар Рязанов, Никита Михалков, Андрей Кончаловский и Светлана Дружинина — в его фильмографии свыше 200 ролей.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.