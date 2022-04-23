    В тренде

    Акт самосуда: тероборона Украины привязала скотчем к столбу жительницу Одессы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Акт самосуда: тероборона Украины привязала скотчем к столбу жительницу Одессы

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress.com/Vladik Musienko/ZUMAPRESS.com

    Бойцы теробороны примотали скотчем к дереву жительницу
    Одессы, чтобы на нее напала толпа. Соответствующий видеоролик появился в
    украинском сегменте социальных сетей.

    На кадрах показала, как несколько вооруженных мужчин из отряда
    теробороны издеваются над молодой женщиной. Они приматывают ее скотчем к
    старому дереву на одной из оживленных городских улиц. На куртке жертвы
    виднеется лист бумаги с надписью: «я люблю воровать».

    Даже если предположить, что несчастную девушку поймали на
    бытовой краже, и «народное» наказание не заставило себя ждать сложно найти
    объяснение поступку, настолько унижающему личность любого человека. Примечательно,
    что вся вакханалия, происходящая прямо средь бела дня, не встречает никакого сопротивления
    у местных жителей. Собравшиеся зеваки поддерживают «бравых защитников» Украины,
    чинящих варварский самосуд.

    В комментариях к ролику пользователи предположили, что со
    связанной девушкой может произойти все, что угодно — ее могут изнасиловать или
    даже убить. Впрочем, отмечают пользователи, даже в этом случае местная полиция
    вряд ли что-то предпримет, ведь все это происходит с ее молчаливого согласия.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »