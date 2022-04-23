Акт самосуда: тероборона Украины привязала скотчем к столбу жительницу Одессы

В комментариях к ролику пользователи предположили, что со

связанной девушкой может произойти все, что угодно — ее могут изнасиловать или

даже убить. Впрочем, отмечают пользователи, даже в этом случае местная полиция

вряд ли что-то предпримет, ведь все это происходит с ее молчаливого согласия.