Акт самосуда: тероборона Украины привязала скотчем к столбу жительницу Одессы

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Бойцы теробороны примотали скотчем к дереву жительницу
Одессы, чтобы на нее напала толпа. Соответствующий видеоролик появился в
украинском сегменте социальных сетей.
На кадрах показала, как несколько вооруженных мужчин из отряда
теробороны издеваются над молодой женщиной. Они приматывают ее скотчем к
старому дереву на одной из оживленных городских улиц. На куртке жертвы
виднеется лист бумаги с надписью: «я люблю воровать».
Даже если предположить, что несчастную девушку поймали на
бытовой краже, и «народное» наказание не заставило себя ждать сложно найти
объяснение поступку, настолько унижающему личность любого человека. Примечательно,
что вся вакханалия, происходящая прямо средь бела дня, не встречает никакого сопротивления
у местных жителей. Собравшиеся зеваки поддерживают «бравых защитников» Украины,
чинящих варварский самосуд.
В комментариях к ролику пользователи предположили, что со
связанной девушкой может произойти все, что угодно — ее могут изнасиловать или
даже убить. Впрочем, отмечают пользователи, даже в этом случае местная полиция
вряд ли что-то предпримет, ведь все это происходит с ее молчаливого согласия.