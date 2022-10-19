Аксенов заявил, что в Крыму не планируется вводить комендантский час и ограничения на выезд

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что введение на полуострове комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется, передает ТАСС.
Отметим что российский лидер принял решение ввести средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах России: в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.
Он подразумевает, что руководители регионов осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, а также мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.