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Аксенов заявил, что в Крыму не планируется вводить комендантский час и ограничения на выезд

Аксенов заявил, что в Крыму не планируется вводить комендантский час и ограничения на выезд
Global Look Press | Kremlin Pool

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что введение на полуострове комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется, передает ТАСС.

Отметим что российский лидер принял решение ввести средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах России: в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.

Он подразумевает, что руководители регионов осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, а также мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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