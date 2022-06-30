Аксенов сообщил о переносе запуска поездов из Крыма в Херсонщину и на Запорожье

Запланированный на 1 июля запуск поездов из Крыма на территории Запорожской и Херсонской областей будет перенесен. Об этом в Telegram заявил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, перенос запуска поездов на освобожденные территории связан с тем, что работы по обеспечению безопасности на этой линии железной дороги пока не завершены. Основным приоритетом являются «безопасность здоровья и жизни граждан», подчеркнул Аксенов.
«Приносим извинения всем купившим билеты. Гарантирую, что все затраты будут либо компенсированы, либо ваш билет сохранит свою актуальность после корректировки расписания», — подчеркнул глава Крыма.
Ранее политолог Руслан Осташко объявил об облегчении режима въезда для россиян в Херсонскую и Запорожскую области, сообщает «Царьград». По его словам, для жителей России «на въезд сняли все ограничения».