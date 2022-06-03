Аксенов предупредил о жестком ответе России в случае украинских ударов по Крыму

До этого советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может применить вооружение, поставляемое Соединенными Штатами, для удара по Крыму, поскольку рассматривает его как украинскую, а не российскую территорию. Аксенов на это ответил, что в таком случае ВС РФ уничтожат центры принятия решений в столице Украины.