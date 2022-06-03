Аксенов предупредил о жестком ответе России в случае украинских ударов по Крыму

Вооруженные силы России жестко ответят на попытки украинских войск нанести ракетные удары по территории Крымского полуострова, заявил глава региона Сергей Аксенов.
До этого советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может применить вооружение, поставляемое Соединенными Штатами, для удара по Крыму, поскольку рассматривает его как украинскую, а не российскую территорию. Аксенов на это ответил, что в таком случае ВС РФ уничтожат центры принятия решений в столице Украины.
«Украинская власть уже предупреждена, что именно таким будет ответ России на попытки применить американское оружие по территории России», — отметил глава Крыма.
Также он выразил уверенность, что обещанное американцами оружие не доберется до места назначения, о чем позаботится российская армия.