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    Аксенов предложил использовать дополнительные вагоны для транспортировки туристов в Крым

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Аксенов предложил использовать дополнительные вагоны для транспортировки туристов в Крым

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    pixabay.com/PD

    Крым нуждается в дополнительных 100 вагонах для перевозки туристов железнодорожным транспортом, заявил глава республики Сергей Аксенов.

    Сейчас региональное правительство выстраивает логистические цепочки для каждого санатория, а также российских городов с целью заместить отсутствующее авиасообщение. Большинство туристов выбирают аэропорты, расположенные поближе к Крыму. Речь идет о Ставрополе и Минводах, уточнил Аксенов в интервью для РИА Новости. К тому же у туристов есть возможность ездить в Крым на автобусах или на личном транспорте.

    Росавиация ранее ограничила полеты в ряде российских регионов. Аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Краснодара и некоторых других городов временно недоступны для туристов. Ограничение действует до 13 мая.

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