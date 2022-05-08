Аксенов предложил использовать дополнительные вагоны для транспортировки туристов в Крым

Сейчас региональное правительство выстраивает логистические цепочки для каждого санатория, а также российских городов с целью заместить отсутствующее авиасообщение. Большинство туристов выбирают аэропорты, расположенные поближе к Крыму. Речь идет о Ставрополе и Минводах, уточнил Аксенов в интервью для РИА Новости. К тому же у туристов есть возможность ездить в Крым на автобусах или на личном транспорте.