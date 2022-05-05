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    Аксенов определил участь украинских нацистов после завершения спецоперации

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Аксенов определил участь украинских нацистов после завершения спецоперации

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    glava.rk.gov.ru / Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

    Специальная операция по денацификации Украины должна завершиться судом над нацистами. Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксенов.

    По его словам, перед Фемидой должны ответить и те, кто намеренно переписывал историю. Те, кто фальсифицирует факты о прошлом, в настоящем сталкивают лбами братские народы.

    «Будет демилитаризация, денацификация и освобождение Украины от нового нацизма. Будет суд над всеми нацистскими преступниками», — написал Аксенов.

    Пока продолжается спецоперация, украинские радикалы продолжают терроризировать мирное население Донбасса. Так, недавно ВСУ обстреляли мирные районы Донецка кассетными боеприпасами, пишет РИАМО.

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