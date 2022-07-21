Акопов рассказал, что ждет Киев в случае удара по Крымскому мосту

Возможная атака ВСУ на Крымский мост спровоцирует ответный удар России не только по Киеву, но и по другим странам Европы. Об этом заявил политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов.
В комментарии изданию «Украина.ру» он выразил мнение, что Киев все же не решится на такую провокацию, потому что это из «области фантастики».
Крымский мост может стать реальной целью для Киева или других стран Запада только в случае краха украинской власти, полного развала армии и военного командования. Украинские генералы могут пойти на такой шаг от безысходности, резюмировал Акопов.