Аккаунты Совета Федерации в YouTube заблокированы

Пресс-служба Совета Федерации сообщила, что компания Google заблокировала основной канал Совфеда и аккаунт телеканала “Вместе-РФ”. На ресурсах было в целом более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. Восстановить каналы невозможно, контент будет теперь публиковаться на отечественных платформах.

Каналы Совфеда существовали более восьми лет, там публиковались прямые трансляции заседаний, комментарии сенаторов, исторические программы. В качестве причины блокировки Google указал соблюдение санкций.

В конце сентября США ввели новый пакет санкций против России, в том числе против 169 сенаторов Совета Федерации. На вопрос журналистов о том, приведет ли блокировка к вероятному запрету YouTube в России, сенатор Андрей Клишас ответил отрицательно.

Нужно развивать собственные площадки и сделать их удобными для наших пользователей,

— сказал он.

Несколько месяцев назад Клишас выражал мнение о том, что YouTube “уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона” — так сенатор прокомментировал блокировку сервисом канала “Дума ТВ” из-за американских санкций.