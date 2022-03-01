Аккаунты RT и Sputnik будут заблокированы на территории Евросоюза

Аккаунты RT и Sputnik будут заблокированы на территории Евросоюза Новости
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Сервис TikTok объявил о блокировке аккаунтов телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik. Таким образом, компания выполнила требования Евросоюза о запрете вещания российских СМИ на территории объединения.

ЕС принял такое решение из-за ситуации в Донбассе. По приказу президента России Владимира Путина, армия РФ начала операцию по «демилитаризации и денацификации Украины», которая является вынужденной из-за многолетней агрессии Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

Великобритания на фоне санкций Запада в отношении российских СМИ испугалась зеркальных мер. По мнению главы МИД Соединенного Королевства, Москва может ответить блокировкой BBC.

 
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