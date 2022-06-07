Аккаунт недели. Телеграм-канал об искусстве Let’s art

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В рубрике “Аккаунт недели” рассказываем о телеграм-канале Елены Соломенцевой Let’s art — об искусстве возрождения, русском авангарде и средневековой живописи.

Кто

Елена Соломенцева — заместитель главного редактора Moscow Daily News, журналист по образованию. Она популяризирует искусство в социальных сетях и в будущем видит себя писательницей. Искусством Елена интересуется с детства интересуется — в 10 лет она уже наизусть знала путеводитель по Третьяковской галерее.

Живопись для меня — дом, в котором я живу благодаря родителям и чему-то еще, что принято называть природными склонностями,

— рассказывает она о себе в инстаграме*. Как и многие блогеры сейчас, Елена выбрала площадкой для самовыражения телеграм:

Все побежали в телеграм — и я побежала. Перевожу сюда свой арт-блог Let’s art with me из инстаграма, чтобы не пропал,

— пояснила она в канале.



Скриншот из телеграм-канала Let’s art

О чем

Сейчас на телеграм-канал Елены Let’s art подписано 1,3 тысячи человек. Автор телеграм-канала пишет:

Этот блог — дверь в Нарнию. Здесь картины — антидепрессанты, а художники — ваши соулмейтс, собеседники и любови. Искусство может быть для жизни: оно про нас, про наши чувства и мысли.

Елена рассказывает подписчикам о шумерских зиккуратах, греческой скульптуре, византийской иконописи и французской готике. Иногда в блоге появляется интерактив, и можно попробовать угадать, почему прерафаэлиты предпочитали изображать именно рыжеволосых девушек, или к какому типу готики относится собор.

Автор блога рассказывает не только о технике живописи, но и об историческом контексте создания произведений, судьбах художников, смыслах и незаметных деталях картин. Она рассказывает не только о произведениях искусства, но и о том, где на них посмотреть и куда лучше сходить для “культурного обогащения”.

Здесь я пробую победить корпоративный заговор и показать вам, что картина — это не столько техника мазка, эпоха и стиль, сколько человеческая история,

— пишет Елена.

Для кого

Для всех, кто интересуется живописью и хочет каждый день узнавать о новых сюжетах из истории искусства:

Живопись на каждый день как приятный отдых, живопись под настроение, живопись по погоде и под вино.



Скриншот из телеграм-канала Let’s art