Аккаунт недели. Телеграм-канал о мужской моде Bon Mot

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Александр Рымкевич

В рубрике “Аккаунт недели” рассказываем о телеграм-канале Bon Mot Александра Рымкевича — о мужской моде, ее истории и lifestyle.

Кто

Александр Рымкевич — журналист с более чем 20-летним стажем, экс-главред журналов Robb Report и The Rake Russia. В октябре 2020 года стало известно, что российская версия журнала The Rake закрывается, и его главному редактору пришлось искать новые площадки для самовыражения. Свой телеграм-канал Bon Mot он создал в мае 2020 года. Издание Buro 24/7 пишет, что именно Рымкевич первым занял в телеграме нишу мужской моды. В интервью порталу MNSW он рассказал о сферах своей деятельности:

Занимаюсь журналистикой моды, пытаясь перестроиться на работу с новыми медиа и даю маркетинговые консультации в сфере моды по русскому рынку.

Помимо этого, журналист развивает сеть барбершопов Mr. Right. Александр — эксперт в области мужской моды. Главный совет, который он дает тем, кто хочет хорошо одеваться:

Не смотрите соцсети. Купите билет до Милана, проведите пару часов в Пинакотеке, а потом сядьте где-нибудь на террасе подальше от туристических маршрутов — на Corso Magenta или в квартале Либерти близ пьяццы Элеоноры Дузе и просто понаблюдайте за людьми.

Начинать создание собственного гардероба он рекомендует не с покупки вещей “must have сезона”, а с самого простого и лучшего, что человек может себе позволить.

Путешествия — особая страсть Рымкевича, в них, а также в искусстве и “талантливых, остроумных людях с необычным вкусом” он ищет вдохновение.



*Фото из инстаграма Александра Рымкевича



О чем

Сейчас на телеграм-канал Александра подписано почти девять тысяч человек. В своих постах он рассказывает об истории мужской моды и костюма, делится советами по созданию собственного стиля и интересными новостями из глянцевого мира. В телеграм-канале Рымкевича можно узнать, как правильно подобрать галстук или необычно повязать шарф, как одевались великие модельеры или древние египтяне, что было модно в СССР и на какие тренды стоит обращать внимание сейчас.

Александр не оставляет без внимания и забытые марки и имена итальянской моды, а также рассказывает о необычных винтажных элементах гардероба. Рымкевич первым занял в телеграме нишу мужской моды. Он пишет об истории костюма, рассказывает об украшениях для мужчин и делится занимательными фактами из биографий дизайнеров. В его телеграм-канале можно найти даже рассекреченное пособие для русского шпиона в Финляндии в 70-е годы, где даются советы по этикету и стилю. Так, например, обувь должна быть остроносой и чистой, пиджак — расстегнут, а пуговицы жилета — застегнуты.

Для кого

Для всех, кто интересуется мужской модой и ее историей, хочет следить за новинками брендовых коллекций и узнавать необычные факты из биографий известных дизайнеров.

*Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)