Аккаунт недели. Телеграм-канал “ку-ку” о неочевидном в искусстве

Марк Шагал. “День рождения”

В рубрике “Аккаунт недели” рассказываем о телеграм-канале Ксении Коробейниковой “ку-ку” — о культурных событиях, необычных музеях и новостях из мира искусства.

Кто

Ксения Коробейникова в журналистике уже 10 лет — свой карьерный путь она начала с РБК и МК.

Потом были разного рода расследования, резонансные интервью, эксперименты, так называемые в журналистике акции по подсвечиванию и исследованию неочевидных сюжетов,

— рассказала она Spletnik.

Сейчас же Ксения ведет свой телеграм-канал и работает над лонгридами для The Blueprint, “Ведомостей” и других медиа. Основное ее занятие — работа в собственном коммуникационном агентстве “Схема”, которое сотрудничало с Музеем архитектуры и Домом творчества “Переделкино”.

В свободное время читаю лекции по арт-PR как приглашенный эксперт, например, в Высшей школе экономики, модерирую круглые столы, сейчас выступаю креативным продюсером фильма, связанного с моими профессиональными интересами.

Телеграм-канал “Курьер культуры” Ксения Коробейникова создала в августе 2021 года:

Завести канал подсказали год назад друзья-админы, которые видели, как загорались мои глаза, когда надо было сформулировать емко суть моих проектов для их каналов,

— поясняет она.

По причине нехватки качественных арт-СМИ в России Ксения решила обратиться к своему искусствоведческому, журналистскому и профессиональному опыту. Вдохновение она ищет в людях из мира искусства:

Муж, кинокритик и режиссер Никита Карцев, иногда говорит, что я живу не дома, а в музеях, галереях и мастерских художников.



Скриншот из телеграм-канала “ку-ку”

О чем

На телеграм-канал “ку-ку” сейчас подписано 12 тысяч человек. Здесь Ксения рассказывает о неочевидных историях из мира искусства и освещает культурные события.

Для меня важно делать видимым то, что принято замалчивать, или то, на что не обращают внимания,

— поясняет Ксения.

Коробейникова пишет и о новых модных коллекциях, и о биографиях людей искусства. Среди ее постов встречаются и интервью, например, с Артемом Бондаревским — генеральным директором “ГЭС-2” и фонда V–A–C, появляются гиды с неочевидными культурными локациями, авторскими отелями и дизайнерскими кафе.

Также в канале есть рубрики #непроходитемимо, #естьпочитатьчто, #представьтесебе, #полноекуку: темой поста может стать все что угодно — от проблемы с музейными туалетами до истории о возвращении коллекции Морозовых и скандала вокруг иконы “Троица” в Третьяковской галерее.

Для кого

Для тех, кто хочет быть в курсе главных новостей арт-среды, первым узнавать о новых выставках, классных местах и громких историях.