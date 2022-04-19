Аккаунт недели. Телеграм-канал Ксении Болецкой

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Ксения Болецкая

В рубрике “Аккаунт недели” рассказываем о телеграм-канале Ксении Болецкой о СМИ, кино, рекламе и интернете.

Кто

Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией в компании “Яндекс”, бывший редактор отдела медиа “Ведомостей”. До прихода в “Ведомости” она работала в “Коммерсанте”. В “Яндексе” Болецкая курирует подразделении медиасервисов компании, куда входят “Кинопоиск”, “Яндекс.Музыка” и “Яндекс.Афиша”.

Свой уход из “Ведомостей” она прокомментировала в телеграм-канале:

Медиа развивается стремительно, и компания поняла, что нужен отдельный человек, который будет помогать смотреть на картинку в целом, разговаривать с рынком, слышать запросы рынка и думать о решениях, которые полезны индустрии.

В “Яндексе” Ксения курирует проекты, связанные с кино и сериалами, и часто дает изданиям комментарии о работе онлайн-сервисов и развитии медиапространства.

О чем

Телеграм-канал Ксения создала в 2016 году, сейчас у него более 10 тысяч подписчиков. В своих постах она комментирует новости медиа и соцсетей, рассказывает о киноновинках и проектах стриминговых сервисов, работе СМИ и тиктока. Сейчас вместе с подписчиками Болецкая разбирается в тонкостях санкций, рассказывает о работе онлайн-кинотеатров, Роскомнадзоре, Минкульте и цифровых премьерах. Помимо этого, она анализирует доходы медиакомпаний и их маркетинговые ходы.

Для кого

Для всех, кто хочет быть в курсе главных новостей о СМИ и кино, интересуется работой стриминговых сервисов изнутри, следит за ситуацией на рынке (в канале можно найти посты об увольнениях и назначениях в медиасфере) и хочет первым узнавать о происходящем в индустрии.