Аккаунт недели. Телеграм-канал “Истории для смол-токов от Лыжина” об Античности и “историческом шок-контенте”

Александрова мозаика (Битва при Иссе)

В рубрике “Аккаунт недели” рассказываем о телеграм-канале “Истории для смол-токов от Лыжина” — любопытном проекте о философии, Античности и “историческом шок-контенте”.

Кто

Канал совсем новый — появился 14 июля, поэтому и подписчиков у него еще немного. Фактов об авторе тоже пока известно мало, кроме того, что это друг эксперта моды и стилиста Михаила Барышникова. Он и представил новый канал в своем телеграме такими словами:

Очень увлекательный, ведет еще один мой друг. Мы с ним сцепились как-то в обсуждении того, как именовать строение в городе Каш: “античный театр” или “амфитеатр”. Сережа — автор этого канала, разумеется, был не прав, называя здание театром, но он был такой симпатичный, что пришлось заткнуться.

Милый факт — на аватар канала автор поставил фото своей собаки по кличке Булка.

О чем

Согласно авторскому описанию, канал посвящен “историческому шок-контенту”, древним грекам и римлянам и философии “от чайников для чайников”.

Забавные мемы на античную тему тут перемежаются актуальными новостями об исторических находках, любопытными графиками о продолжительности “жизни” семи чудес света, выдержками из философских трактатов и заметками про судьбу различных исторических артефактов.

Все это изложено живым языком и приправлено шутками и тонкой иронией. Например, вот так автор пересказывает историю возникновения фразеологизма о дамокловом мече:

В V веке до нашей эры почти сорок лет Сиракузами правил тиран Дионисий Старший (который воевал с Карфагеном до того, как это стало мейнстримом). У него был кореш Дамокл, который всячески восхищался счастьем тирана, роскошью его жизни и прочей шелухой. Чтобы преподать Дамоклу урок, Дионисий на день сделал его равным себе: его роскошно одевали, ему всячески угождали, исполняли прихоти — опахалами, наверное, какими-то обмахивали. И в разгар пира Дамокл увидел, что над его головой подвешен остро заточенный меч, держащийся на тончайшем конском волосе. С помощью этой нехитрой метафоры Дионисий показал, что жизнь тирана постоянно висит на волоске, счастье переменчиво сильнее, чем у всех смертных, да и вообще каждый день может стать последним (и это правда).

Ричард Уэстолл, “Дамоклов меч”

Для кого

Интересно будет всем, кто интересуется античной историей, но побаивается излишнего академизма. Автор явно не ставит себя выше читателя и честно признает, если сам в чем-то не разобрался.

Я немного читал про это, но, признаюсь, постичь оказался не в состоянии,

— так, например, автор комментирует концепцию осевого времени по Карлу Ясперсу.

Подача материала тут весьма доступная, а исторические параллели от автора помогут объемно представить эпоху даже тем, кто всегда путался в датах.