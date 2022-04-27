Аккаунт недели. Телеграм-канал главного редактора журнала AD Анастасии Ромашкевич

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Анастасия Ромашкевич

В рубрике “Аккаунт недели” рассказываем о телеграм-канале Анастасии Ромашкевич “Ромашковый сбор” о дизайне, архитектуре, ремонте и жизни столицы.

Кто

Журналистская карьера Анастасии началась с работы в детском журнале “Трамвай”.

Моя первая должность была учетчик-картотетчик писем,

— рассказывала она в интервью архитектурному бюро Олега Клодта. Затем Ромашкевич писала заметки в “Коммерсант” и “Домовой”, а в 2000-х пришла в мир интерьерных журналов. Проработав семь лет в Elle Decor, Анастасия перевелась в AD — именно там она и “прижилась”. В 2018 году ее назначили на должность главного редактора журнала AD в России.

Попробовать себя Ромашкевич успела не только в журналистике: в 2017 году она вошла в совет депутатов Пресненского района.

Все мои депутатские увлечения связаны с архитектурно-дизайнерской историей. Потому что городская среда — продолжение интерьера. Это взаимосвязанные вещи,

— объяснила она The Blueprint.

21 апреля Condé Nast объявил о прекращении работы на территории России в связи с военной спецоперацией на Украине. Как и многие другие, Анастасия — главред журнала, который больше не выходит в России — выбрала телеграм-канал как площадку для самовыражения.

О чем

17 марта Анастасия Ромашкевич создала телеграм-канал “Ромашковый сбор” — сейчас там почти четыре тысячи подписчиков.

Завела этот канал для моральной поддержки — себя самой, коллег, нашего дизайнерского сообщества и людей, которые начали ремонт и теперь не понимают, как его закончить,

— пишет о своем канале Анастасия.

В ее телеграме появляются посты о новинках дизайна и архитектуры, культурных событиях столицы, музеях и выставках. Можно и прочитать о винтажных элементах декора, и найти маршруты для прогулок по Москве, которые покажут “не самые популярные и очевидные здания советского модернизма” или, например, объекты в стиле конструктивизма.

В канале также есть рубрика #знайнаших, в которой можно узнать о российских нишевых мастерах, создателях текстиля для дома или керамических произведений искусства: по словам Анастасии, это наша надежда на импортозамещение.

Канал Ромашкевич ведет не одна, с ней вместе создают посты ее подруги и коллеги. Так, среди информации об интерьерах и архитектуре можно найти необычные рецепты: “Цыпленок-корнишон на гриле” и “Овсянка с артишоками”.

Анастасия также проводит интервью с российскими дизайнерами и выясняет “как изменилась их работа после 24 февраля и как закончить ремонт в это непростое время”.

Для кого

Для всех, кто хочет следить за новостями дизайна интерьера, узнавать об интересных местах и маршрутах Москвы, а также учиться делать красивые сервировки, новые блюда и следить за развитием архитектурной сферы в России.