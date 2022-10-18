Аккаунт недели. Телеграм-канал “Архитектурные излишества” для поклонников краеведения и урбанистики

В нашей регулярной рубрике “Аккаунт недели” ищем интересные блоги, на которые стоит подписаться. Сегодня рассказываем о телеграме “Архитектурные излишества” (86,7 тысячи подписчиков) — самом старом и крупном канале об архитектуре России (и не только).

Кто

Автором проекта является Павел Гнилорыбов, историк, научный сотрудник Музея Москвы и автор ряда книг по урбанистике и москвоведению. В тему он погружен давно — первую книгу Гнилорыбов выпустил еще в 2014 году, когда ему было 23 года. Павел также хорошо известен как автор экскурсий по Москве.

О чем

Канал посвящен архитектуре и городским пространствам по всем многообразии: от древних храмов до граффити на трансформаторах. Основное внимание здесь уделяется России, но встречаются заметки про СНГ и зарубежные страны.

Резной терем в деревне Новый Мир, Марий Эл

Подписавшись, можно увидеть старые вывески, сохранившиеся в Архангельске, футуристичные общественные пространства в Японии с водопроницаемым асфальтом, невероятные советские мозаики, архивные фотографии и вырезки из газет, дореволюционные вокзалы, тбилисский самострой, финские подъезды и многое другое.

Кстати, любителям мозаик точно стоит подписаться — фотографии с ними публикуются довольно часто, причем увидеть можно не только парадные, сохранившиеся где-то на главной улице города, но и доживающие свой век на заброшенных остановках в глубинке.

Арт-объект “Маяк” на озере Сенеж Мозаика в детском саду в Краснодаре

Большинство фотографий сопровождаются краткими, но познавательными комментариями о том, когда и кем был построен объект, какова его судьба и чем он знаменит.

Юмор в канале тоже присутствует, ведь посты с историческим уклоном чередуются снимками забавных образцов стрит-арта и мемами.

Кроме аккаунта в телеграме у проекта есть и YouTube-канал, где публикуются сюжеты про разные города, видео о примечательных памятниках архитектуры и исторические обзоры.

Для кого

Конечно, для тех, кто любит краеведение и архитектуру. Канал будет полезен и тем, кто интересуется внутренним туризмом, но пока находится в растерянности и не знает, с чего начать. Узнавая новое про разные уголки страны, точно можно будет придумать себе не один увлекательный маршрут.