Аккаунт недели. Инстаграм о том, как ходить на выставки и в музеи вместе с детьми

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В рубрике “Аккаунт недели” рассказываем об инстаграм-аккаунте* artzoo Кати Запольских — о том, как знакомить ребенка с искусством.

Кто

Катя Запольских — руководитель lifestyle-проектов РБК, журналистка. Сейчас она учится на арт-критика и пишет статьи об искусстве для “РБК Стиль”. У Кати подрастает дочка Амина, которая часто появляется в ее блоге. Катя считает, что начинать водить ребенка по музеям и приучать к искусству можно в любом возрасте, как она рассказала в гостях подкаста “Мам Мама Маам”.

Со своей дочкой она ходит в Эрмитаж с рождения, но считает, что родитель должен соблюдать свод правил, так как по большей части качество времяпрепровождения ребенка зависит от него. Например, оптимальное время для посещения музея — 30 минут.

Журналистка решила создать свой аккаунт на карантине. На своем опыте она рассказывает подписчикам, как и зачем прививать детям любовь к искусству.

О чем

Аккаунт совсем небольшой — сейчас на блог Запольских подписано 5,5 тысяч человек. В августе блогу исполнится два года. Блог помогает родителям научиться преподносить искусство детям: на какие курсы пойти, какие книги купить, какие забавные или полезные игрушки найти, удобно ли пойти в определенные музеи с коляской и есть ли там детская комната, что повесить в детскую и где это купить.



Фото из инстаграма artzoo

В этом инстаграм-аккаунте можно найти список мультфильмов, которые обращаются к истории искусств, для совместного просмотра, а также интервью с приглашенными гостями — об их опыте посещения музеев с детьми, арт-книгах и многом другом. Блог дает ответы на вопросы: как подготовить ребенка к культурному походу, какие ошибки не стоит допускать при походе в музей, чему может научить современное искусство и в чем важность эстетического воспитания. Так, в одном из постов блогер рассказывает, что перед походом в музей нужно обязательно “закрыть базовые потребности” детей, заинтересовать ребенка местом и выбрать время, когда в музее будет немного людей. Она советует не избегать современного искусства в пользу классического — “у ребенка нет взрослых стереотипов и ему проще найти эмоциональный контакт с современными произведениями”.

Для кого

Для всех, кто интересуется искусством в целом, а в частности — для тех, кто ищет полезные советы о том, как познакомить ребенка с искусством, интересуется книжными обзорами, арт-игрушками и хочет найти места для увлекательного досуга с детьми.

*Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)