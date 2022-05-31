Аккаунт недели. Инстаграм Фая Хадры — лучшего друга американских моделей

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Фай Хадра

В рубрике “Аккаунт недели” рассказываем об инстаграме* инфлюэнсера, музыканта, дизайнера и манекенщика Фая Хадры, который известен дружбой с Кендалл Дженнер и Хейли Бибер.

Кто

30-летний Фай Хадра — палестинец, но вырос в Дубае, а сейчас живет в США. Он старший брат сестер-близняшек Сими и Хазе Хадра — моделей, выступающих с диджей-сетами на лучших вечеринках Голливуда. Так же как и они, Фай занимается моделингом, он принимал участие в показах Moncler и Louis Vuitton, работал с Alexander Wang и Bulgari. Помимо этого, инфлюэнсер занимается музыкой: Хадра писал песни для британской певицы Blood Orange и американской певицы Джастин Скай, а также выпускал собственные треки на платформе SoundCloud. В качестве же сценографа Фай работал с Дрейком и A$AP Ferg.

Внимание прессы Хадра привлек в 2020 году, когда его часто стали замечать рядом с моделями Беллой Хадид, Кендалл Дженнер и Хейли Бибер. Он встречался с моделью Девон Виндзор, СМИ приписывали ему романы с Ритой Орой, Кортни Кардашьян, Беллой Хадид и Джордин Вудс.



Фай Хадра и Кендалл Дженнер



Кайли Дженнер и Фай Хадра



О чем

Сейчас на инстаграм-аккаунт Фая подписаны 2,4 млн человек. В отличие от большинства известных моделей, он выкладывает не только фото с бэкстейджа. В своем аккаунте Хадра также рассказывает об архитектурных объектах и культурных мероприятиях. Это неудивительно, ведь он получил образование в области архитектуры. Хадра делится с подписчиками и фотографиями собственных произведений искусства, рассказывает о метафорических смыслах своих работ и участии в выставках. Отец Фая коллекционирует живопись, что объясняет его любовь к искусству.

Помимо этого, в инстаграме инфлюэнсера можно найти фотографии с американскими знаменитостями, коллаборации с известными брендами, такими как Balenciaga и Levi’s. Хадра часто посещает недели мод и делится с подписчиками закулисьем модных мероприятий и своими трендовыми луками. Недавно Хадра снялся для новой коллекции Zara для The Standard и выпустил коллекцию солнцезащитных очков совместно с брендом Oliver Peoples, которую поддержала Кендалл Дженнер.

Для кого

Для тех, кто хочет следить за жизнью и творчеством лучшего друга американских селебрити, мужскими трендами и модными мероприятиями.

* Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)